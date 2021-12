Cosa contiene la borsetta di Lulù Selassiè? Alcune settimane fa, proprio la secondogenita delle princess aveva risposto all’interrogativo di Alfonso Signorini ma, nelle ultime ore, ad aggiungere altri dettagli ci ha pensato Jessica.

La primogenita delle sorelle Selassiè ha risposto ad una domanda di Maria Monsè: “Tua sorella è un personaggio con quella borsetta, ma cosa c’è dentro?“, riportano i colleghi di Biccy.

La sorella Selassiè ha aggiunto altri prodotti alla precedente lista di Lulù:

L’idea della borsetta di Lulù è stata apprezzata anche da Valeria Marini che a tal proposito ha commentato:

Molto utile, io nella mia ci tengo anche la cipria ed il microfono quando me lo tolgo, così non lo perdo e non lo lascio a giro per casa.



Che genio questa Fairy!

Alfy, vuoi sapere che cosa contiene la mia borsettina da cui non mi separo mai? Allora… iniziamo con i miei occhiali rosa. Trucchi e trucchetti di ogni tipo. Fard, elastici per capelli. Poi c’è anche un palloncino molto carino che ho trovato in giro per la Casa. E’ carinissimo c’è scritto I love you e sto aspettando così lo regalo a Manu tra un po’ di tempo… è a forma di cuore, non è mai stato gonfiato. Ho cercato di gonfiarlo ma non riesco… Poi ho un pettine che non può mai mancare. Se mi restano impigliate le extension? No amore, io non le ho. Poi ho un gel per brufoli… ci fermiamo qua?