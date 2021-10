Lulù Selassiè, nel corso del daytime del Grande Fratello Vip, ha finalmente svelato cosa contiene la sua borsa da cui non si separa mai. “Interrogata” da Alfonso Signorini la princess ha vuotato il sacco.

Che cosa contiene la mia borsettina da cui non mi separo mai? Allora… iniziamo con i miei occhiali rosa. Trucchi e trucchetti di ogni tipo. Fard, elastici per capelli. Poi c’è anche un palloncino molto carino che ho trovato in giro per la Casa. E’ carinissimo c’è scritto I love you e sto aspettando così lo regalo a Manu tra un po’ di tempo… è a forma di cuore, non è mai stato gonfiato. Ho cercato di gonfiarlo ma non riesco…

Poi ho un pettine che non può mai mancare. Se mi restano impigliate le extension? No amore, io non le ho. Poi ho un gel per brufoli… ci fermiamo qua?