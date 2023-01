Soleil Sorge è intervenuta sui social per commentare la mamma di Luca Onestini. La signora Carla, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, ha difeso suo figlio da qualsiasi critica considerandolo “perfetto”.

La bordata di Soleil Sorge alla mamma di Onestini

Come ben sapere, Soleil Sorge è la ex fidanzata di Luca Onestini e tra di loro, dopo la rottura, non si è mai trovato un punto d’incontro tale in grado di poterli vedere faccia a faccia in maniera serena.

Tuttavia, la Sorge è voluta intervenire sui social dopo l’intervento di mamma Onestini, pur non citandola mai direttamente:

Condivido ogni singola parola, brava Soleil.

Sono le nostre madri a definire chi siamo, e saremo noi madri a definire i nostri figli. I valori sono il risultato e la nostra società ne é l’espressione.

Non stupitevi ne giudicate, ma cambiate, potete. #admaiorasemper — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 24, 2023

La mamma di Onestini è la classica che al ricevimento scolastico, quando le dicevano che suo figlio doveva studiare di più dava la colpa ai professori perché “mio figlio studia tutto il giorno”. #nikiters #gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 23, 2023