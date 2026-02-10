Bonolis bacia Giorgia: la reazione di Emanuel Lo

Momento a sorpresa durante la prima serata di Taratata, andata in onda lunedì 9 febbraio su Canale 5. Il nuovo show musicale condotto da Paolo Bonolis ha visto alternarsi sul palco numerosi ospiti, tra cui anche Giorgia, protagonista di uno dei passaggi più commentati della puntata.

La cantautrice romana ha aperto lo show con un medley che ha attraversato diverse fasi della sua carriera. In scaletta anche brani recenti come ‘Corpo Celesti’, tratto dall’album ‘G’ – che proprio in queste ore ha conquistato il disco d’oro – fino al duetto con Max Pezzali sulle note di ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’. Un’esibizione accolta con entusiasmo dal pubblico in studio.

Nel corso della serata, però, l’attenzione si è spostata su un siparietto improvvisato tra Giorgia e Paolo Bonolis. I due si trovavano tra il pubblico quando il conduttore, con il suo consueto tono ironico, ha lanciato l’invito: “Ci baciamo tutti. Baciamoci…”. Subito dopo si è rivolto alla cantante: “Tiè, viè qua te, bella”, dandole un bacio “in bocca”. Giorgia, sorpresa, ha reagito spalancando gli occhi e guardandosi intorno, mentre Bonolis ha rincarato la dose rivolgendosi alla platea: “Baciatevi, riproducetevi”.

Il bacio di Paolo Bonolis e Giorgia ✈️ #Taratata pic.twitter.com/KgliwAiRvd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 9, 2026

La scena è proseguita con l’invito alla cantante a baciare un uomo seduto tra il pubblico: “Bacia, sta a digiuno da mesi”. La risposta di Giorgia, tra le risate, non si è fatta attendere: “Ma sulle guance va bene uguale? Già io mi dovrò giustificare… capisci?”. La cantautrice ha quindi dato due baci sulla guancia al signore, mentre Bonolis ha salutato con un bacio “sulla bocca” un’altra spettatrice che si era avvicinata a lui.

La reazione di Emanuel Lo

Il momento, diventato virale in poche ore, ha ricevuto anche la replica di Emanuel Lo. Il coreografo e insegnante di Amici, nonché compagno di Giorgia, ha commentato l’accaduto sui social con una frase ironica ma eloquente: “Attento a quello che fai, Paolo Bonolis”. Il messaggio accompagnava un vecchio video di uno sketch con Biggio e Giorgia, in cui Lo interveniva dicendo: “Oh, quella è mia moglie”, tra piroette e uno schiaffo scenico.

Un avvertimento scherzoso, che ha chiuso con leggerezza uno dei momenti più divertenti e chiacchierati della serata.