BOMBA GF: Baci proibiti e confessioni piccanti, Javier svela la verità su Shaila e Lorenzo

Il caso che sta infiammando il Grande Fratello ha finalmente una svolta clamorosa. Dopo settimane di silenzi e mezze verità, Javier Martinez ha deciso di vuotare il sacco sulle notti passate sotto le coperte con Shaila Gatta. L’argentino ha confermato quello che molti sospettavano: “Ci sono sempre stati baci molto carnali fin dall’inizio”. Poi ha parlato anche di Lorenzo Spolverato e di alcune rivelazioni scottanti che le avrebbe fatto l’ex Velina di Striscia la Notizia.

Javier vuota il sacco su Shaila: “Cosa mi diceva su Lorenzo”

La rivelazione più scottante riguarda il presunto doppio gioco dell’ex velina. Mentre in pubblico Shaila negava ogni coinvolgimento con Martinez, in privato la situazione era ben diversa. “Lei però mi ha sempre chiesto di negare fino alla morte anche se qualcuno l’avesse scoperto”, ha confessato il pallavolista argentino.

Ma le sorprese non finiscono qui. Javier ha lanciato una bomba che potrebbe far tremare gli equilibri della casa: esisterebbero confessioni compromettenti su Lorenzo Spolverato:

Shaila mi diceva che a lei Lorenzo non piace e lo vedeva solo come amico, e qui mi fermo, perché se tiro fuori altro poi finisce che non si presenta e io voglio che si presenta, lei deve stare in ansia! – riporta Biccy.it – Sì mi ha detto delle cose su Lorenzo che è meglio che non ripeta, per questo se mi dicessero a lei le piace Lorenzo direi che è impossibile. Non si è comportata mene, mi dici che non hai trasporto e poi mi baci con la lingua, mi dici che con te sto benissimo e dì Lorenzo mi diceva cose che se escono fuori lei farebbe una brutta figura.

Il gieffino ha poi concluso con un’ultima rivelazione esplosiva: “Non voglio riempirmi di rancore, perché lei ha detto cose su altre persone della casa, ma veramente… non mi voglio permettere”.

Cosa nasconde ancora Shaila?

Javier: devo essere coraggioso e ammettere che a me lei manca

Non c è una sera in cui nn penso che le cose si possano sistemare,che possa tornare come prima

Qual tornasse e mi dicesse“ho capito la persona che ho perso…” Non credo di sentirmi bene

✈️✈️✈️#grandefratello pic.twitter.com/LnNJCmzXqb — OpinionistaGFVIP (@O_GFVIP) October 26, 2024

Lorenzo e Shaila senza freni: ecco cosa si sono detti

Una conversazione decisamente audace tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sta infiammando il web, diventando uno dei temi più discussi dai fan del Grande Fratello. I due concorrenti si trovano attualmente nella Casa del Gran Hermano a Madrid e tra loro la complicità è in crescita, con scambi che hanno sorpreso molti.

In un video circolato online, Lorenzo si è lasciato andare a dichiarazioni forti mentre era in compagnia dell’ex Velina di Striscia la Notizia. In un momento di relax dopo una sessione di meditazione, tra baci e coccole, Lorenzo ha confessato a Shaila il suo trasporto fisico in modo esplicito, dicendo: “Amore mio, mi viene talmente duro quando ti guardo che non hai idea dove te lo ficcherei dentro… Porca Eva!”.

Shaila, visibilmente divertita ma colta di sorpresa dalla schiettezza delle parole di Lorenzo, ha reagito coprendo il microfono e cercando di mantenere un tono giocoso: “Shhh. Ma io ti devo addestrare! Sei un leone senza guinzaglio”.