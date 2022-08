Un bodyguard per Noemi Bocchi? Il nuovo gossip: la decisione di Totti

Anche nella giornata odierna spunta un nuovo gossip sul tema caldo di questa estate, ovvero la separazione tra Totti e Ilary ed i personaggi che ruoterebbero attorno all’ex coppia. In modo particolare l’attenzione della cronaca rosa resta concentrata su Noemi Bocchi, presunta fiamma di Francesco Totti.

Noemi Bocchi ed il bodyguard: l’ultima indiscrezione

I due starebbero trascorrendo le vacanze estive a pochi chilometri di distanza: Totti a Sabaudia, dove potrebbe presto raggiungerlo la sua ex moglie Ilary, mentre Noemi a San Felice Circeo, dove avrebbe affittato un appartamento per lei e per i suoi figli.

Il settimanale Nuovo ha paparazzato la 34enne che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti, ma non da sola. La donna – che non presenterebbe alcun segno di una gravidanza in corso – sarebbe stata pizzicata in compagnia di un robusto accompagnatore. Secondo le indiscrezioni e le classiche ‘voci da spiaggia’ pare che sarebbe stato proprio Totti a mettere a disposizione della sua nuova compagna un bodyguard.

La presenza della guardia del corpo si sarebbe resa necessaria in questo momento di grande clamore mediatico al fine di tenere lontani i curiosi ed i numerosi paparazzi. Pare inoltre che Noemi e Totti si siano già visti di nascosto in varie occasioni, ma tra i due ci sarebbe un accordo segreto secondo il quale usciranno allo scoperto solo in seguito alla separazione da Ilary Blasi.