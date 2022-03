Blind (all’anagrafe Franco Rujan) è uno dei nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi che inizierà la sua avventura direttamente da stasera con il suo ingresso ufficiale nel giorno durante la diretta su Canale 5 con Ilary Blasi.

Blind all’Isola dei Famosi: ecco perché ha deciso di partecipare

Intervistato da Vanity Fair a poche ore dalla partenza per l’Honduras, il rapper divenuto famoso per merito di X Factor 2020 (gareggiava nella squadra di Emma Marrone), ha svelato come è nata questa nuova possibilità:

È nato per caso. Mi ha chiamato il mio manager (Francesco Facchinetti, ndr) e mi ha detto che si era aperta questa possibilità. Io sono una persona estremamente curiosa e ho subito risposto: “Io direi di sì”. Di sfide ne ho avute tante, nella mia vita. Ne ho vinte molte, con me stesso e con i miei problemi. Mi metto in gioco spesso. Ho pensato che, venendo dal nulla e dalle case popolari, so cosa significa fare la fame oppure soffrire. Quindi, perché no? Anche perché io sono un grande appassionato di reality: li ho sempre seguiti, dal primo all’ultimo. Ho fatto i primi appuntamenti con gli autori, ci siamo confrontati ed eccomi qui.

Significato del nome e la difficile storia

Blind – che vuole dire cieco, “perché io voglio vedere solo quello che mi interessa” – ha 22 anni e in un’intervista a Le Iene aveva raccontato la sua infanzia molto complessa:

I miei genitori sono rumeni. Papà? Ci sono stati problemi a casa, abbiamo perso i contatti. Mamma invece è felice del mio successo. Ho smesso di andare a scuola a 15 anni per lavorare e dare una mano a casa. Da piccolo ho fatto a botte, avuto varie denunce per risse e furto. Una volta abbiamo tentato una rapina alle cinesi che fanno i massaggi. Io dovevo fare il finto cliente, il mio amico doveva prendere i soldi ma ci hanno scoperto e mandato via a colpi di scopa. Ho spacciato e usato droghe ma ho smesso, non aveva senso quella vita.

Cuore nero è stato il primo brano della quattordicesima edizione di X Factor ad essere certificato disco d’oro in Italia:

Vado per mettermi in gioco. Avrò l’opportunità di farmi conoscere da un pubblico molto più ampio rispetto a quello di X Factor. Un pubblico più adulto, che segue un altro tipo di programmi. Io sono un cantante. Lo sono adesso e lo sarò ugualmente quando uscirò dall’Isola. Io faccio musica.