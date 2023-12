Mora, sguardo intenso e fisico mozzafiato. Monia La Ferrera è nata in Sicilia, fa la hostess e ha due figlie di nome Nicole e Sophie nate dalla relazione con Błażej Augustyn.

Chi è l’ex compagno dell’attuale concorrente del Grande Fratello? Calciatore polacco, nato il 26 gennaio 1988 a Strzelin.

Gioca come difensore centrale per il WKS Wierzbice.

Ha iniziato la sua carriera professionistica con il Bolton Wanderers nella stagione 2005-06.

Ha rappresentato la Polonia come młodzieżowy reprezentant (Under-21) tra il 2009 e il 2010.

Monia La Ferrera è anche l’ex fidanzata di Massimiliano Varrese, l’attuale concorrente del Grande Fratello che ha ritrovato a distanza di 13 anni dalla fine della loro relazione.

Monia La Ferrera, chi è la ex fidanzata di Massimiliano Varrese https://t.co/VvS55P28UN #gf #grandefratello

Ci siamo lasciati tanti anni fa, io volevo stare da solo, lontano da tutti. Sempre bellissima, l’ho seguita in questi anni, ha delle figlie bellissime. Decidemmo subito di andare a vivere insieme. Monia arrivò in un periodo duro, è stata una prova anche per lei che l’ha formata molto. Prima di entrare qui ci siamo scambiati dei messaggi dopo 13 anni, la cercai io.