Blanco di “Mi fai impazzire” svela cosa lo manda fuori di testa 

All’anagrafe si chiama Riccardo Fabbriconi ma tutti lo conoscono solo come Blanco e la sua hit “Mi fai impazzire” è stato il vero tormentone di questa estate 2021. Intervistato in radio, il cantante ha svelato (senza filtri) cosa lo manda fuori di testa.

Intervistato in collegamento da Radio Zeta, il trapper ha risposto alla seguente domanda: “Che cosa ti fa impazzire o chi ti fa impazzire?“. Blanco ha risposto con un gesto particolamente indicativo che ha scatenato la rete tanto da fare diventare il video virale.

Mi chiamo Riccardo e Blanco è nato per caso, me l’ha dato un mio amico in studio. Avevo fatto il mio primo pezzo, due anni fa, registrato amatoriale con un microfono bucato. Volevo farlo uscire senza nome. Poi è arrivato un mio caro amico e mi fa «chiamati BLANCO». Così, proprio a caso.

Sono del 2003 ho compito da poco 18 anni. Mi sento libero, bellissimo. Ho sempre fatto le cose che mi piacciono, e infatti non sempre sono state apprezzate, ma in realtà non mi interessa fare una canzone che faccia, un domani, cinquantamila visualizzazioni, a me interessa fare una canzone che magari di visualizzazioni ne ha venti, ma quelle venti persone magari fra dieci anni la ascoltano ancora, mi ricordano. Non mi interessa avere milioni di persone che l’ascoltano, però dopodomani si scordano di me. Preferisco fare una cosa per pochi, che però magari resti (Fonte: esquire.com)