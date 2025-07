Blanco, malore in casa, arriva l’ambulanza, ecco come sta: le immagini

Torna a far parlare di sé Blanco, stavolta con un post Instagram che ha lasciato i fan perplessi, spiazzati ma anche… sollevati. Il cantautore ha condiviso alcune immagini riprese dalle telecamere di (probabile) sorveglianza di casa sua, in cui si vede steso a terra, apparentemente colto da un malore. Successivamente i soccorsi in arrivo per prestargli aiuto.

Immagini che inizialmente hanno fatto preoccupare molti, ma che si sono rivelate essere parte di un messaggio ironico e in linea con lo stile provocatorio e teatrale dell’artista. Blanco, infatti, ha accompagnato il post con un estratto del testo del suo ultimo singolo “Piangere a 90”, canticchiando ironicamente:

“E mi hai chiamato un taxi, è arrivata un’ambulanza”

Una frase che, vista accanto alle immagini pubblicate, suona quasi come una perfetta messa in scena musicale, tra dramma e sarcasmo, con l’inconfondibile firma artistica di Blanco.

“Sto bene”: Blanco rassicura tutti e festeggia il disco d’oro

Dopo aver attirato l’attenzione (e qualche ansia) tra i suoi follower, l’artista ha rassicurato tutti scrivendo alla fine del post:

“Sto bene”

Un messaggio breve ma chiaro, che ha subito tranquillizzato i fan.

Ma non finisce qui. Blanco ha voluto chiudere il post con un annuncio importante: “Piangere a 90” è ufficialmente disco d’oro. Un traguardo che arriva a confermare il successo del brano, già molto discusso fin dal giorno dell’uscita per il suo titolo provocatorio e il testo emotivo.

Tra autoironia e performance social

Ancora una volta Blanco ha saputo mescolare dramma, ironia e comunicazione virale, trasformando un semplice traguardo musicale in un momento teatrale da condividere con i fan (ricordiamo tutti le rose a Sanremo vero?). Le immagini forti, l’uso del testo della canzone come didascalia e il lieto fine hanno creato una narrazione perfetta per i social.