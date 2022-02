Blanco e la fidanzata Giulia: stanno ancora insieme? Interviene il suocero

In una recente intervista radiofonica, Blanco ha messo in allarme i fan in merito alla sua storia con la fidanzata Giulia Lisioli: i due stanno ancora insieme? Dopo le voci di una presunta crisi pare proprio che la coppia sia ancora unita ed ora ad intervenire è stato anche il suocero del cantante.

Blanco ed il rapporto con la fidanzata Giulia: parla il suocero

Dopo la vittoria dell’ultimo Festival di Sanremo in coppia con Mahmood, Blanco aveva parlato di alti e bassi rispetto alla storia con la fidanzata Giulia. Nonostante queste parole, i due restano molto uniti, nonostante gli impegni del cantante.

A svelarlo tra le pagine del settimanale DiPiù è stato proprio il padre di Giulia Lisioli, il signor Italo. Il suocero di Blanco, titolare di una azienda agricola in cui alleva mucche da latte, ha commentato:

Vedere Riccardo sul palco dell’Ariston è stata un’emozione fortissima. Giulia lo ha conosciuto a scuola, alle superiori. Sono circa due anni che si frequentano. Ricordo che me lo ha presentato a Capodanno, però mi ha detto che era un amico.

A svelare che i due erano diventati una coppia, è poi stata la madre di Giulia, ex moglie di Italo, il quale ha aggiunto: