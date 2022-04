Blanco in concerto a Roma ha tentato uno stage diving che non si è concluso per il verso giusto ed è finito a terra perché i fan, forse impreparati dal gesto, non lo hanno “accolto”.

Blanco si lancia sul pubblico (ma finisce male)

Blanco durante il suo live si è lanciato tra la folla ma, una volta in mezzo ai fan, lo hanno fatto cadere. Per fortuna nessuno si è fatto male e il concerto è proseguito come previsto.

Dopo essere finito gambe all’aria, Blanco si è rialzato raggiungendo il palcoscenico: “State tutti bene? Anche i ragazzi nelle prime file, state bene?”, ha domandato.

Dopo essersi sincerato che nessuno si fosse fatto male, ha ironizzato sull’accaduto:

Sono un sacco di mer** quando mi butto io. Vi amo Roma, avete spaccato!

Cos’è lo stage diving?

Il tuffo dal palco è l’atto con il quale, durante un concerto musicale, una persona, musicista o spettatore, si tuffa dal palco sulla folla sottostante. Solitamente la persona tuffatasi sulla folla viene passata poi da persona a persona nell’atto del surf sulla folla. (Wikipedia)

L’esibizione per il Papa

Blanco canterà oggi, in piazza San Pietro, davanti al Papa e a 60mila giovani, nell’evento ideato dalla Cei per il pellegrinaggio a Roma degli adolescenti che arriveranno da tutta Italia. Il pellegrinaggio sarà poi concluso da un incontro tra i giovani e il nostro Pontefice.