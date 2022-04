Blanco canta “Brividi” in reggiseno e “presenta” la nuova fidanzata: chi è Martina Valdes

Ha preso il via da Padova l’atteso Blu Celeste Tour, completamente sold out, di Blanco che ha “presentato” al pubblico anche la sua nuova fidanzata dopo la relazione con la coetanea Giulia Lisioli.

Blanco canta “Brividi” in reggiseno

“Dress code bianco o nero”, aveva annunciato il cantante sui social ai suoi fan alcuni giorni fa. E così è stato anche sul palco, dove l’artista si è esibito sulle note di Brividi indossando un reggiseno nero che gli è stato regalato da una fan presente tra il pubblico.

Blanco ha ripreso a esibirsi dal vivo con due spettacoli sold out presso il Gran Teatro Geox, proponendo tutti i suoi successi, da “Notti in bianco” a “Mi fai impazzire”.

Il 14 maggio Blanco rappresenterà l’Italia all’Eurovision di Torino, in coppia con Mahmood.

Chi è Martina Valdes, la nuova fidanzata di Blanco

Blanco e Giulia si sono ufficialmente lasciati. Oggi il cantante sta con Martina Valdes, ragazza balzata agli onori del gossip dopo un video in cui bacia il cantante in un locale milanese.

Martina, proprio in queste ore, ha pubblicato una storia su Instagram in cui si vede il cantante mentre canta durante il suo concerto, aggiungendo il cuore bianco.

Nel pezzo in questione Blanco canta: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica” strofa tratta da Notti in Bianco.

Nel frattempo Giulia Lisioli ha tolto tutte le foto con Riccardo Fabbriconi, vero nome di Blanco, dal suo profilo Instagram.

La nuova fidanzata del cantante si chiama Martina Valdes, viene da Desenzano del Garda (città dove Blanco è cresciuto) e lavora come ballerina al Mamacita Club. Molto attiva sui social, la trovate sia su Instagram che TikTok, dove pubblica molti video mentre danza.