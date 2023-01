Nella Casa del GF Vip la tensione è così alta al punto da aver fatto saltare la corrente. Nella notte, infatti, c’è stato un piccolo blackout nella dimora di Cinecittà, durato appena pochi secondi. Ciò è bastato, tuttavia, per far scatenare ancora di più i nostri Vipponi, che per un attimo hanno creduto di non essere ripresi.

Blackout al GF Vip, cosa è successo in Casa

I Vipponi erano ancora svegli quando è andata via la corrente. Appena rimasti senza luce, Oriana ha reagito con un urlo mentre Luca Onestini a voce bassa si è esaltato commentando: “Fantastico, fantastico, vieni vieni…”. Donnamaria invece ha urlato in modo goliardico: “Si tr*mba! Dai limonate! Che succede oh? Voglio sentire pure io!”.

In sottofondo si sente qualcuno che intona a coro la canzone di “Buon compleanno”, mentre Onestini chiede: “Ma il compleanno di chi?”.

E mentre i Vipponi corrono impazziti e festanti in Casa, Daniele esclama: “Tutto quello che succede adesso non è registrato!”. Tempo pochi secondi ed in sottofondo si sente chiaramente il richiamo di un’autrice del GF Vip: “Ragazzi!”, in contemporanea al ritorno della luce in Casa.

Ciò che ha incuriosito gli utenti di Twitter, è stata però la reazione di Onestini. E’ possibile che sia scattato il bacio tra Luca e Oriana? Si sente il suono di un bacio con lo schiocco ma potrebbe essere stato dato anche sulla guancia e non necessariamente da Onestini alla venezuelana. Cosa è successo realmente durante il breve blackout?