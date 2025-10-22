Ecco chi è la nuova fiamma di Bisciglia: “Affiatati, poi a casa di lui”

Filippo Bisciglia avvistato con una nuova donna: chi è Paola, la possibile nuova fiamma

Dopo la recente rottura con Pamela Camassa, annunciata attraverso un comunicato congiunto che ha lasciato sorpresi molti fan, Filippo Bisciglia torna a far parlare di sé. Questa volta, però, non per motivi legati alla fine della sua lunga storia d’amore, ma per un nuovo possibile inizio.

A lanciare l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, noto per i suoi scoop nel mondo del gossip, che nelle ultime ore ha pubblicato una foto di Filippo insieme a una nuova donna. Lei si chiama Paola, e secondo quanto riportato, i due sarebbero stati avvistati ieri sera a Roma durante una cena particolarmente intima.

“Cena intima, molto affiatati, poi a casa di lui”

Stando alle informazioni condivise da Rosica, la serata sarebbe proseguita poi a casa di lui, sempre nella Capitale. Le immagini e i commenti parlano chiaro: tra Filippo e Paola ci sarebbe una certa complicità, visibile già dai primi scatti pubblici. I due sembrano molto affiatati, e l’atmosfera della cena, riservata e lontana dai riflettori, alimenta le voci su un possibile flirt in corso.

Al momento, né Filippo Bisciglia né la misteriosa Paola hanno commentato ufficialmente quanto accaduto. Anche i fan restano divisi: c’è chi è ancora legato al ricordo della coppia formata con Pamela Camassa, e chi invece è curioso di sapere se questa nuova conoscenza potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio.

Ricordiamo che la storia tra Filippo e Pamela era durata quasi 15 anni, rendendoli una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo italiano. La notizia della loro separazione, arrivata poche settimane fa, ha lasciato molti increduli, soprattutto per i toni pacati e rispettosi con cui è stata comunicata.

Ora, però, la vita sentimentale di Filippo Bisciglia sembra pronta a voltare pagina. Che Paola sia davvero la donna che gli farà battere di nuovo il cuore? Non ci resta che aspettare i prossimi sviluppi.