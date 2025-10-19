Bisciglia ha rotto con Camassa per una fidanzata di Temptation?

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la rottura è colpa di una fidanzata di Temptation Island? La verità

La fine della lunga relazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ha lasciato di stucco molti fan della televisione italiana. I due erano insieme da ben 17 anni, uniti sia nella vita privata che in alcuni progetti televisivi. Da “La Talpa”, dove Pamela abbandonò il gioco per amore, fino ad “Amici Celebrities”, il loro legame è sempre apparso solido. Il 29 settembre, però, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: “Dopo tutti questi anni passati insieme, io e Pamela abbiamo deciso di interrompere la nostra relazione e prendere strade diverse, ma il bene resta”.

Come spesso accade in questi casi, sui social si è scatenata una vera e propria ondata di ipotesi e voci. Tra tutte, una ha preso piede più delle altre: quella che coinvolge Denise Farina, una delle partecipanti all’ultima edizione di Temptation Island.

I presunti indizi dei telespettatori

scusate ma parliamo degli sguardi tra filippo e denise al falò?!#temptationisland pic.twitter.com/UPjbaRpflH — threshold – il napolitano fugoso (@heythreshold) July 31, 2025

Durante la messa in onda del programma estivo di Canale 5, diversi utenti hanno notato una certa complicità tra Bisciglia, storico conduttore del reality, e Denise. Su piattaforme come X e TikTok non sono mancate osservazioni ironiche e commenti allusivi, come “Ragazzi ma si vede che Filippo è cotto” oppure “Ma avete visto come la sta guardando?” e ancora “Ma va a finire che lei molla tutto e sceglie Filippo, lui poi ha gli occhi a cuore”.

La verità di Denise

Questa presunta intesa ha alimentato l’idea che ci fosse proprio Denise dietro la fine della lunga storia d’amore tra Filippo e Pamela. Un utente ha perfino chiesto direttamente alla ragazza, attraverso Instagram, se ci fosse qualcosa tra lei e il conduttore. La risposta di Denise non si è fatta attendere: “Oddio ragazzi, ma cosa state dicendo? Io su questa cosa non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere. Ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla di questa storia e dico davvero”.

Nessun retroscena da falò di confronto, quindi. Denise ha smentito ogni legame con Bisciglia al di fuori del programma, chiarendo che dopo le riprese non si sono più incontrati.

Sulla vicenda è intervenuto anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che ha commentato così i rumors: “I maligni hanno sussurrato che Filippo si sarebbe fatto tentare da qualcuna. Ma chi conosce bene la coppia assicura che la fine di questa storia non riguarda una terza persona”.

Per ora, nessun colpo di scena degno di un reality: la rottura tra Pamela e Filippo resta un fatto privato, senza influenze esterne confermate.