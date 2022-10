Biglietto di ritorno al Grande Fratello Vip: aperti i bussolotti dei quattro ex concorrenti

Il biglietto di ritorno è ancora nella Casa del Grande Fratello Vip? Le attività pomeridiane dei vipponi sono state interrotte oggi da una comunicazione importante da parte della produzione del reality show.

Il biglietto di ritorno è ancora nella Casa del Grande Fratello Vip?

Attilio Romita, Carolina Marconi e Alberto De Pisis, dopo essere stati in Confessionale hanno radunato i loro coinquilini nel salone della Casa per riferire una notizia importante.

La showgirl ricorda che, nel corso delle scorse settimane, quattro coinquilini hanno abbandonato la Casa del GF Vip ma hanno lasciato loro qualcosa di molto importante: il biglietto di ritorno.

Non avendo avuto la possibilità di aprire il loro bussolotto, oggi sono stati gli altri vipponi a farlo al loro posto.

Attilio ha deciso di prendere il numero 18, nonché il bussolotto appartenente a Marco Bellavia che conteneva testuali parole: “Sei definitivamente eliminato dal gioco”.

Il secondo bussolotto era quello di Sara Manfuso e, anche in questo caso, parlava chiaro: l’opinionista non aveva alcuna possibilità di rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip, così come Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini.

Dopo aver scoperto il contenuto dei bussolotti appartenenti ai quattro Vipponi, i concorrenti non hanno trattenuto i commenti: “Meglio per noi, no?!” ha affermato Antonella Fiordelisi, la quale ha fatto riflettere i suoi compagni sulla possibilità di poter avere a disposizione ancora tutti i biglietti di ritorno.

Chi sarà il fortunato che potrà rientrare? Lo scopriremo nel corso di questi mesi eliminazione su eliminazione.