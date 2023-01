Quanto costano i biglietti di Sanremo 2023? A distanza di meno di un mese dall’inizio, ecco i prezzi per assistere ad una delle magiche cinque serate in diretta dal Teatro Ariston della Musica Italiana.

Biglietti Sanremo 2023, quanto costano e dove acquistarli

La Rai ha comunicato che da lunedì 16 gennaio 2023, a partire dalle ore 9:00 fino alle 14:00, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle 5 serate del Festival e dei biglietti singoli a titolo gratuito solo per i disabili motori.

I costi dei biglietti di Sanremo 2023, rimangono gli stessi delle ultime edizioni.

La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare solamente online, compilando il form al seguente link: https://sanremo2023.aristonsanremo.com.

Quanto costerà una poltrona? 1.290 euro in platea, 672 euro in galleria. L’invio della richiesta non garantirà l’acquisto degli abbonamenti, che sarà confermato solo dopo via e-mail.

La richiesta di prenotazione di biglietti singoli per disabili motori dovrà invece essere inoltrata all’indirizzo https://sanremo2023.aristonsanremo.com/disabili.

Termini e condizioni per la vendita e l’utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti del 73° Festival di Sanremo sono pubblicati sul sito https://sanremo2023.aristonsanremo.com.

Mascherine e green pass

Quest’anno non ci sarà l’obbligo di indossare la mascherina né di possedere il green pass per il pubblico presente all’interno del Teatro Ariston della Musica Italiana.