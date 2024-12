Big Sanremo 2025: Carlo Conti svela tutti i nomi dei cantanti in gara

Chi sono i Big in gara a Sanremo 2025? Arriva l’annuncio di Carlo Conti al Tg1!

L’attesa è finita: Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2025, svelerà oggi i nomi dei Big che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston. L’annuncio ufficiale avverrà durante il TG1 delle 13:30 e promette di sorprendere con una lista di artisti più ampia del solito.

Big Sanremo 2025: cosa sappiamo finora

Secondo le prime dichiarazioni di Conti, i partecipanti saranno oltre 24, segnando così un’edizione record in termini di numeri. Tuttavia, il numero definitivo dei concorrenti non è stato ancora confermato. La scelta del cast punta a bilanciare nomi affermati e nuove promesse, con l’obiettivo di attirare un pubblico eterogeneo.

Oltre ai nomi dei Big, cresce l’attesa per conoscere i titoli delle canzoni in gara. Tuttavia, per questo dettaglio dovremo aspettare il 18 dicembre, data della finale di Sanremo Giovani. Durante la serata verranno annunciati i brani dei Big e i quattro giovani artisti che si aggiungeranno alla categoria Nuove Proposte, completando il quadro del Festival.

Carlo Conti, che torna al timone di Sanremo dopo diverse edizioni di successo, ha anticipato che il Festival 2025 si distinguerà per innovazione e spettacolarità: “Stiamo lavorando a un’edizione indimenticabile, capace di emozionare il pubblico a casa e in sala”.

+++ In Aggiornamento +++