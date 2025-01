Bianca Guaccero, l’ultimatum alla Rai e l’amore per Giovanni Pernice: “Ecco quando ho capito che era lui”

Bianca Guaccero, celebre conduttrice e attrice, ha lasciato tutti a bocca aperta con le sue ultime dichiarazioni. Durante un’intervista esclusiva al magazine Oggi, la presentatrice di Dalla strada al palco ha raccontato l’inizio della sua storia d’amore con Giovanni Pernice, maestro di danza e vincitore con lei dell’edizione 2024 di Ballando con le Stelle. “Al primo bacio ho capito che era lui” ha dichiarato, svelando un lato romantico e vulnerabile.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: amore nato sotto i riflettori

Dopo la fine del suo matrimonio con Dario Acocella, Bianca aveva vissuto anni difficili, caratterizzati da una lunga solitudine e dalla rassegnazione. “Avevo accettato l’idea di rimanere sola, ma non ero triste”, ha confessato. Con Giovanni, però, tutto è cambiato: “Non ballo più da sola. Ho trovato un uomo che mi accetta per quella che sono”.

La conduttrice non ha nascosto le difficoltà legate al suo passato: “Chiudere un matrimonio è già doloroso, ma quando ci sono di mezzo i figli, diventa straziante”. Tuttavia, ha ritrovato la serenità con il nuovo compagno, che sembra essere una presenza solida e determinante nella sua vita.

L’ultimatum alla Rai: la parola chiave è “continuità”

Non solo amore nella vita della Guaccero, ma anche ambizioni professionali. Bianca ha lanciato un messaggio chiaro ai vertici di Viale Mazzini: “Ho bisogno di crescere e lavorare con continuità, non a spot”. Attualmente impegnata nella conduzione di Dalla strada al palco e in vista di PrimaSanremo, la conduttrice spera che la Rai le offra un percorso stabile e ambizioso.