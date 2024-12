Bianca Guaccero a Sanremo 2025 senza Giovanni Pernice? Ecco il possibile ruolo

Bianca Guaccero sarebbe in pole position per la conduzione di PrimaFestival, la striscia quotidiana in onda nei giorni del Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la nota attrice e conduttrice potrebbe essere il nuovo volto di uno dei programmi più seguiti del palinsesto Rai, trasmesso su Rai1 in access prime time.

PrimaFestival 2025: Bianca Guaccero a Sanremo senza Giovanni Pernice?

Il programma, ormai giunto alla nona edizione, si conferma un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del Festival. PrimaFestival permette al pubblico di immergersi completamente nell’atmosfera sanremese, offrendo retroscena esclusivi, servizi girati dietro le quinte e reportage on the road nella celebre “città dei fiori”.

Quest’anno, l’eventuale arrivo di Bianca Guaccero potrebbe portare una ventata di freschezza e professionalità alla striscia dedicata.

L’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, già nota al grande pubblico per programmi come Detto Fatto e la sua carriera televisiva e cinematografica, sarebbe pronta a raccogliere il testimone. Una scelta che sembra mettere d’accordo pubblico e critica, grazie al carisma e alla versatilità della conduttrice.

Non è ancora chiaro se Bianca Guaccero sarà affiancata da uno o due co-conduttori. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, insieme ai dettagli sulla struttura del programma e sulle eventuali novità editoriali.

L’importanza di PrimaFestival per la kermesse

La striscia quotidiana PrimaFestival è ormai un pilastro dell’offerta Rai in occasione del Festival. Si tratta di un’anteprima perfetta per anticipare il clima della kermesse musicale più attesa dell’anno, preparando il pubblico con contenuti esclusivi, curiosità e approfondimenti. Con Bianca Guaccero al timone, il programma potrebbe raggiungere nuovi livelli di coinvolgimento e successo.

Resta da capire chi saranno i protagonisti che accompagneranno l’attrice e conduttrice nel corso delle puntate. Le indiscrezioni non si fermano e l’attesa cresce giorno dopo giorno.