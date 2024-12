Bianca Guaccero verso Sanremo 2025: ecco cosa condurrà e insieme a chi

Bianca Guaccero sempre più vicina a Sanremo 2025: ecco che programma condurrà e insieme a chi farà coppia in TV.

Bianca Guaccero e Gabriele Corsi sono i nomi scelti per la conduzione della striscia quotidiana di ‘PrimaFestival’, che accompagna gli spettatori di Rai1 verso l’inizio del Festival di Sanremo 2025. Secondo indiscrezioni raccolte dall’Adnkronos, i due conduttori guideranno il programma che, tra backstage esclusivi e curiosità on the road, offrirà un assaggio dell’evento musicale più atteso dell’anno.

La striscia televisiva, giunta alla nona edizione, inizierà su Rai1 venerdì 7 febbraio, anticipando di qualche giorno il debutto ufficiale del Festival. In onda nella fascia di access prime time, ‘PrimaFestival’ si conferma un appuntamento imprescindibile per i fan della kermesse, curiosi di scoprire retroscena, interviste esclusive e aggiornamenti direttamente dalla Città dei Fiori.

Non è ancora certo se alla coppia Guaccero-Corsi si unirà un terzo conduttore, che potrebbe ricoprire il ruolo di inviato speciale.

Guaccero e Corsi: una coppia inedita ma promettente

Bianca Guaccero, attualmente tra i favoriti per la vittoria di ‘Ballando con le Stelle’, porta con sé il carisma e la versatilità di un’attrice e conduttrice di lungo corso. Al suo fianco, Gabriele Corsi, volto amato per la conduzione di ‘Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo’, aggiungerà il suo tocco di ironia e spigliatezza.

La nave Costa Toscana: il palco galleggiante di Sanremo 2025

Anche quest’anno il Festival di Sanremo avrà il suo palco galleggiante, rappresentato dalla nave Costa Toscana. Tuttavia, il collegamento in diretta con il teatro Ariston sarà limitato alla finale di sabato 15 febbraio.

Durante la settimana del Festival, la nave non rimarrà ancorata a Sanremo ma intraprenderà una crociera musicale con tappe a:

Barcellona ,

, il Mar delle Baleari ,

, Marsiglia ,

, Civitavecchia ,

, il Santuario dei Cetacei,

per poi rientrare a Sanremo per la serata conclusiva.