Bianca Guaccero svela il meraviglioso progetto con Giovanni Pernice: “Ecco cosa vogliamo fare!”

La conduttrice e attrice Bianca Guaccero, recentemente vincitrice della diciannovesima edizione di Ballando con le Stelle, ha raccontato la nascita del suo amore con il ballerino Giovanni Pernice, suo maestro di ballo nel celebre show di Milly Carlucci. In un’intervista rilasciata a Novella2000, Bianca ha condiviso i dettagli di questa relazione speciale.

Bianca Guaccero parla della sua storia d’amore con Giovanni Pernice

“Giovanni mi è piaciuto a prima vista… Nel privato sono una donna un po’ contorta, perché quando sono attratta da una persona, paradossalmente la allontano perché non mi voglio esporre“, ha confessato Bianca. Durante le intense prove quotidiane per lo spettacolo, la complicità tra i due è cresciuta rapidamente.

Bianca ha spiegato come la loro relazione sia nata e cresciuta attraverso momenti di condivisione durante le prove: “Io e Giovanni abbiamo iniziato a ridere. E tra noi si è instaurata una grande complicità. Ad esempio, durante le prove inscenavamo musical, ci mettevamo a fare e intonavamo canzoni napoletane”.

Nonostante un inizio esitante, dovuto alla natura intima di balli come il tango, Bianca ha trovato nel rapporto con Giovanni una sintonia unica. “Il primo giorno che ci siamo incontrati subito mi ha presa per ballare il tango. Ma la prima settimana non l’ho voluto fare perché eravamo troppo attaccati come richiede quel tipo di ballo”, ha rivelato.

Il destino e la magia della sintonia

La Guaccero crede fermamente che l’intesa tra due persone sia frutto del destino: “L’intesa tra due persone non è qualcosa che si può costruire con la ragione, ma arriva dal fato e, quando capita, accade qualcosa di meraviglioso“.

Questo legame ha portato la coppia a progettare insieme anche un musical.

“Abbiamo tanti progetti in comune per il futuro, stiamo anche pensando di fare un musical insieme“, ha aggiunto Bianca. Dal 10 gennaio, Bianca condurrà con Nek il programma Dalla Strada al Palco su Rai 1.

Un’esperienza trasformativa

Partecipare a Ballando con le Stelle è stata un’esperienza che ha trasformato Bianca, non solo fisicamente ma anche emotivamente. “L’avere affrontato e vissuto questa esperienza con tantissimo rigore, inseguendo uno stile di vita molto salutare con un regime dietetico appropriato accanto a tanta determinazione“, ha spiegato.

Bianca ha dedicato la vittoria alla figlia Alice, sottolineando l’importanza di affrontare e superare le proprie paure. “Il disagio, la paura, il non credere in se stessi. Ho cercato di rompere i miei confini interiori“, ha detto, raccontando anche di aver trovato il coraggio di affrontare il suo passato, inclusi gli attacchi di panico e la separazione coniugale.