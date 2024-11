Bianca Guaccero ha presentato Giovanni Pernice alla sua famiglia

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, protagonisti della nuova stagione di Ballando con le Stelle, sembrano aver portato la loro sintonia oltre il palco. Nelle ultime ore, i due hanno condiviso un video su Instagram in cui raccontano un viaggio insieme in Puglia, terra natale della Guaccero. È stata l’occasione per presentare a Pernice i suoi amici e la famiglia, un gesto che denota una crescente intimità anche lontano dall’Auditorium del Foro Italico.

Nel video condiviso, Bianca ha raccontato: “Siamo appena tornati dalla Puglia, ho portato Giovanni nel mio mondo. Gli ho presentato amici e famiglia, è stato bene. Aveva bisogno di una pausa”. I due si sono mostrati scherzosi e complici, come quando lei lo ha bonariamente rimproverato per essersi scoperto la pancia durante la ripresa, esclamando: “Che fai? Copriti”.

La loro intesa non passa inosservata neanche durante le esibizioni a Ballando con le Stelle. Nell’ultima puntata, i due hanno portato in scena una coreografia culminata con un bacio, che ha mandato in visibilio il pubblico. Bianca Guaccero ha confessato: “Noi abbiamo un’incredibile affinità, l’alchimia non si può creare. Vedremo”.

Non solo: la rivista Diva e Donna ha immortalato la coppia mentre entrava insieme in un albergo, un’uscita che ha scatenato ancora più curiosità sul loro rapporto. Al momento, i due si trovano di nuovo a Roma per allenarsi e prepararsi alla prossima puntata, ma è chiaro che il feeling che li lega sta diventando una delle attrazioni principali di questa edizione dello show di Milly Carlucci.