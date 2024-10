Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme: la confessione a Ballando con le Stelle

Colpo di scena nell’ultima puntata di Ballando con le stelle del 26 ottobre: Bianca Guaccero ha aperto il suo cuore rivelando dettagli inediti sul suo passato sentimentale, mentre il feeling con Giovanni Pernice diventa sempre più evidente e pare che i due si siano fidanzati. La coppia, reduce da un misterioso viaggio a Londra, ha incendiato la pista con un’esibizione sulle note di “Con tutto l’amore che posso”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono fidanzati

L’attrice pugliese ha sorpreso tutti con una rivelazione toccante: “Mi sono innamorata e ho vissuto un amore tossico, una situazione in cui non c’è una relazione vera e propria ma c’è un laccio che ti tira dentro. Sono stata debole e non sapevo reagire, mi accontentavo perché pensavo di non meritare l’amore”. Parole che hanno commosso il pubblico e la giuria, rivelando un lato inedito della showgirl.

La temperatura in studio si è alzata quando Rossella Erra ha fatto notare i due baci scambiati durante l’esibizione: “Questo viaggio a Londra vi ha fatto bene”. Simone Di Pasquale ha confermato l’evidente sintonia: “Oltre alla coreografia mi è arrivata la loro confidenza”.

Il momento clou è arrivato con l’intervento di Selvaggia Lucarelli, che ha posto LA domanda che tutti si facevano: “C’è o no trippa per gatti?”. La risposta della Guaccero ha lasciato tutti con il fiato sospeso: “Noi abbiamo un’incredibile affinità, l’alchimia non si può creare. Vedremo”.

Quando Alberto Matano le ha chiesto se pensa di meritare la felicità, Bianca ha risposto con un sorriso che vale più di mille parole: “Tutti ce la meritiamo, io sono sulla buona strada”.

Evviva l’amore!