Bianca Atzei e Stefano Corti, “rissa in spiaggia, lui ha minacciato di..”

Bianca Atzei e Stefano Corti fanno coppia fissa dal 2019. Nel gennaio del 2023 è nato il loro primo figlio, Noa Alexander. Si sono conosciuti per caso, durante un concerto di Anna Tatangelo, e da quel momento non si sono più separati. La loro relazione è sempre apparsa solida e piena di complicità, raccontata spesso sui social attraverso aneddoti simpatici e momenti di vita quotidiana condivisa.

Negli anni, la cantante e l’inviato de Le Iene hanno dimostrato anche di saper affrontare alti e bassi, come ogni coppia. E a quanto pare, proprio nei giorni scorsi, ci sarebbe stato un nuovo episodio che ha attirato l’attenzione.

“Rissa in spiaggia tra i due”

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella rubrica Chicchi di Gossip, i due avrebbero avuto una discussione piuttosto accesa durante la loro vacanza al Tanka Village di Villasimius, in provincia di Cagliari. I toni sarebbero stati così accesi da far preoccupare anche i presenti.

“Al Tanka Village rumorosa rissa in spiaggia tra Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene, che in un momento di alto nervosismo, dinnanzi ai presenti, ha minacciato di lasciarla e andare via dalla casa, a lago”, ha scritto Parpiglia.

Non è chiaro quale sia stato il motivo scatenante del litigio. Nessuno dei due ha commentato pubblicamente l’episodio. Nelle ultime ore, però, entrambi hanno pubblicato sui propri profili social alcune foto in spiaggia insieme al piccolo Noa, apparentemente sereni.

Non è la prima volta che si parla di momenti difficili tra Bianca e Stefano, ma finora la coppia ha sempre mostrato di riuscire a superarli. Resta da capire se si sia trattato solo di un momento di tensione passeggera o se ci siano crepe più profonde nella loro relazione.