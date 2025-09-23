Bianca Atzei e la stoccata a Stefano Corti dopo la rottura

Bianca Atzei, la frecciatina dopo l’addio a Stefano Corti

La relazione tra Bianca Atzei e Stefano Corti ha preso il via nel 2018, anno in cui si sono incontrati per la prima volta durante un live di Anna Tatangelo. Da lì è iniziato un lungo corteggiamento da parte dell’inviato de Le Iene, a cui la cantante ha infine ceduto: “Ero appena uscita da L’Isola dei Famosi nel 2018, non avevo voglia di relazioni, per la prima volta stavo bene con me stessa. Ci siamo conosciuti al concerto di Anna Tatangelo, da lì ha iniziato a scrivermi e mi ha invitata fuori a cena. Mi ha corteggiata fino allo sfinimento e ho ceduto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei)

Il loro rapporto ha dovuto affrontare più di un ostacolo. A un certo punto, infatti, la Atzei aveva iniziato a pensare che Stefano potesse essere attratto anche dagli uomini, complice uno scherzo orchestrato insieme ad Alex Di Giorgio: “L’ho sempre pensato che gli piacessero i maschi. Sì, nel senso che potrebbero piacergli sia uomini che donne, perché è molto fisico e anche espansivo. Non ci vedo nulla di male, mi basterebbe che lo ammettesse. Questa è correttezza. Se è vero comunque è stato meschino, perché doveva dirmelo, anche solo per onestà“.

Prima ancora di rendere pubblica la loro unione, Bianca aveva scoperto alcune conversazioni tra Stefano e un’altra ragazza. Lui, in quell’occasione, si era giustificato spiegando di trovarsi ancora in una fase di indecisione: “Ero ancora nel momento di incertezza se abbandonare la vita da single e fidanzarmi o no“.

Nonostante ciò, i due sono andati avanti e nel 2023 hanno accolto il loro primo figlio, Noa Alexander. Tuttavia, nell’estate 2025, qualcosa ha incrinato definitivamente il loro legame.

La frecciatina di Bianca Atzei dopo l’addio: “Impossibile nascondermi le cose”

Negli ultimi mesi si erano diffusi molti indizi su una possibile crisi tra i due, e ad agosto si è parlato anche di una discussione pubblica tra la cantante e Corti avvenuta su una spiaggia. Pochi giorni fa, Gabriele Parpiglia ha contattato la Atzei per informarla della pubblicazione di alcune foto in cui Stefano appare in compagnia di una donna durante una cena. Bianca ha così confermato la rottura: “Ah era a cena con lei? Pubblica pure gli scatti, non mi importa. Per me purtroppo non è un periodo semplice“.

Nonostante il momento difficile, la cantante pare non aver perso la sua proverbiale ironia. Domenica scorsa ha infatti postato una Instagram Story che molti hanno interpretato come una stoccata al suo ex:

“I Pesci sono incredibilmente perspicaci. Sono guidati dalla loro intuizione e sono sempre in grado di capire tutto ciò che sta accadendo in una determinata situazione senza che gli altri debbano spiegargli niente. Ed è praticamente impossibile nascondere qualcosa ai pesci perché catturano tutto nell’aria. Quindi pensa attentamente prima di provare a mentire a questa persona, perché difficilmente funzionerà“.