Biagio D’Anelli a Venezia 79 come Natalia Paragoni. Vi ricordate la fidanzata di Andrea Zelletta sulla gondola mentre salutava allegramente a destra ed a sinistra mandando baci al “vuoto”? Ecco, a distanza di tempo la scena si ripete.

Biagio D’Anelli come Natalia Paragoni, il video virale a Venezia 79

Questa volta il protagonista è quel bontempone di D’Anelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, seduto sulla caratteristica gondola che permette ai volti noti (e non) di spostarsi per Venezia, con un sorriso a 32 denti, manda baci e saluta come se ci fosse un pubblico ad applaudirlo (ma in realtà non c’è nessuno).

Amic*, non so voi ma io personaggi come Biagio e Alex Belli non riesco a trovarli antipatici per quanto mi sembrino nonsense e fieri di esserlo.

Ecco il VIDEO.

Alcuni focus su Natalia e Biagio

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Venezia 79: un particolare fa discutere e scoppia l’ironia sul web#venezia79 #gfvip https://t.co/697g9lZuql — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 2, 2022