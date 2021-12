Tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sembra essere tornato il sereno dopo la scenata di gelosia della donna che aveva portato l’opinionista a prendere le distanze. Dopo il video messaggio dei familiari per Natale, Biagio non avrebbe preso affatto bene il silenzio della fidanzata, arrivando a fare alcune considerazioni.

A mandare il suo messaggio natalizio a Biagio D’Anelli è stata la sorella, la quale gli avrebbe detto: “Ama, ridi e gioca”. Un consiglio che lo avrebbe portato a riflettere: “Se mi dice così vuol dire che da oggi sono single”, ha commentato, sebbene proprio poche ore prima era stato lui stesso a definirsi single e desideroso di fare ciò che voleva. A suo dire, inoltre, il messaggio della sorella sarebbe ben preciso: all’esterno ci sarebbe più nessuno ad aspettarlo.

Dopo un primo momento di confusione a causa del silenzio della fidanzata, Biagio si è confidato con Miriana:

Io non rimpiango nulla di quello che ho fatto […] Quando stavamo ballando, ti avrei presa e riempita di baci, ma non l’ho fatto perché avevo testa e cuore in contrapposizione.