Biagio D’Anelli dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip si è rivelato fin dalle prime battute una valida spalla per molti concorrenti, Lulù Selassiè compresa. Subito dopo la puntata, la princess ha avuto un momento di sconforto che l’opinionista ha immediatamente saputo placare.

Biagio confronta Lulù dopo lo scontro con Bortuzzo

Nella stanza arancione, Biagio ha fatto due chiacchiere con la principess per tirarle su il morale dopo una puntata particolarmente piena (in seguito alla nomination di Manuel Bortuzzo con tanto di sorriso beffardo al seguito).

L’opinionista, con molta tranquillità, ha cercato di far capire a Lulù che, a prescindere da tutto e da tutti, lei deve assumere un atteggiamento differente soprattutto per non apparire una persona poco rispettosa:

Dalla ragione passi al torto. Questo è l’abc, è il rispetto: finisce la puntata, tu entri in casa di milioni di italiani, hai un presentatore e due opinioniste che stanno lavorando e si mettono a tua disposizione. Io non parlo più perché l’hai capito perché sei intelligente, non te lo devo ripetere più.

Stretti in un abbraccio, il nuovo concorrente le ha anche sussurrato:

Non sei sola Lulù, ci sono io. Non sei sola, non sei sola, in qualsiasi momento vieni da me.

QUI IL VIDEO.