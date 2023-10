Bestemmia al Grande Fratello dopo la puntata? Chiesti provvedimenti per un concorrente – VIDEO

Presunta bestemmia al Grande Fratello dopo la puntata di ieri, 16 ottobre. Nella notte, gli animi degli inquilini sono rimasti molto agitati, soprattutto dopo quanto accaduto con Heidi Baci, che ha deciso di abbandonare il reality dopo la visita del padre. Ma chi avrebbe bestemmiato? Un video incastrerebbe un inquilino in particolare: Paolo Masella.

Paolo Masella, bestemmia al Grande Fratello? Il video

Se la N-Word di Fiordaliso è passata in sordina, molto probabilmente sarà così anche per la presunta bestemmia di Paolo Masella. Il giovane macellaio ha commentato in maniera molto critica l’atteggiamento del padre di Heidi, ritenendolo eccessivo.

Proprio mentre chiacchierava animatamente con Alex Schwazer e Ciro Petrone si sarebbe lasciato andare ad una imprecazione, anche se riascoltando attentamente il video che circola sui social non sembrerebbe una bestemmia.

In molti utenti però si sono sentiti estremamente toccati dalla sua esternazione e per questo hanno voluto condividere il video della presunta bestemmia al Grande Fratello e chiedere a gran voce dei provvedimenti immediati nei suoi confronti.

LA BESTEMMIA DI PAOLO (so che non ci saranno ripercussioni ma sognamo insieme) #gf pic.twitter.com/rThzLXPsWL — Garbino (@Garbino_) October 16, 2023