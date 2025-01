Bernardo esagera con Amanda? Ecco il video che sta facendo discutere

Bernardo Cherubini si è fortemente invaghito di Amanda Lecciso e non riesce neppure a nasconderlo. Durante una confidenza con Stefania Orlando nella Casa del Grande Fratello, l’inquilino ha ribadito di provare un certo interesse.

Bernardo attratto da Amanda: le parole che preoccupano

“Ho un’attrazione, ma riesco a scollegarmi da questa cosa” ha affermato. Poi ha aggiunto: “Lei mi abbraccia leggermente, ma eviterei anche quello” ha spiegato, “Per me ha un altro significato”.

“Non puoi decidere tu” ha risposto giustamente Stefania, spronandolo a riflettere. Stupita dal suo comportamento e dal suo modo di corteggiare, l’inquilina ha esclamato: “Io adoro questo tuo modo adolescenziale di parlare. L’ho trovato molto tenero”.

Stefania aggiunge anche di non aver apprezzato le accuse che ha rivolto ad Amanda: “Ho trovato esagerato il fatto che tu abbia detto non ti fidi di lei”.

Bernardo ha confessato di aver riflettuto molto su quanto accaduto tra di loro e si è detto dispiaciuto per averla ferita dicendole determinate cose: “Sono stato un po’ esagerato”.

“Io voglio entrare nel suo cuore, perché lei è già nel mio”, ha affermato ancora Bernando, poi ha aggiunto: “È quello che mi fa provare”.

“Lei non ha interesse per me” ha esclamato con fermezza l’inquilino ammettendo di aver avuto un colpo di fulmine soprattutto nel momento in cui ha assistito all’incontro tra Amanda e suo figlio.

Certo del fatto che lei non provi nulla per lui, però, ha affermato: “Potremmo diventare amici”. “Tu riusciresti ad essere suo amico?” ha chiesto ancora Stefania. “Non lo so” ha concluso un po’ dispiaciuto.

Lo sfogo con Ilaria

Successivamente, Bernardo si è sfogato anche con Ilaria, affermando di non riuscire a dormire se Amanda è al suo fianco:

Pur di non vederla spero che mi addormento prima che arrivi lei sennò non dormo. Se lei arriva prima che sto ancora sveglio non dormo più perché non so che fare.