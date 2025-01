Bernardo si “appoggia” ad Amanda: il video shock al Grande Fratello

Ieri sera, nella Casa del Grande Fratello, è successo di tutto. Dopo aver dato il via alla festa romana a tema, Oltre allo sfogo shock di Lorenzo Spolverato, Bernardo Cherubini ha esagerato con Amanda Lecciso (costretta a lasciare il party).

Bernardo si “appoggia” ad Amanda: il video shock al Grande Fratello

Mentre ballavano, Bernardo si è letteralmente “appoggiato” da dietro ad Amanda che, sconvolta, si è subito allontanata. Successivamente la Lecciso ha proprio abbandonato la festa recandosi da sola in giardino offesa per il comportamento del coinquilino.

Questo video ha creato (giustamente) l’indignazione collettiva degli utenti social e così, dopo Lorenzo, si chiede in massa anche la squalifica di Bernardo, totalmente incapace di accettare un “no” detto in maniera chiara più volte.

per non parlare di quest’altro rincoglionito salvato da quel fandom che ha per protetto il lercio, sempre loro (oggi non mi ferma neanche il diavolo)pic.twitter.com/svPYw8nVRc — Paola. (@Iperborea_) January 19, 2025

Berni ha mancato di rispetto ad Amanda per tutta la sera e giustamente lei si è offesa 🙁 pic.twitter.com/OasyvIGZsT — ALY (@sonoinfastidita) January 18, 2025

La scheda di Bernardo

Bernardo Cherubini, 61 anni, ha lavorato come animatore e frequentato il mondo dello spettacolo ricoprendo diversi ruoli: è stato Capitan Cook nella pellicola Panarea nel 1997, alla fine degli anni ’90 ha condotto alcuni eventi musicali per Telemontecarlo, è stato l’inviato del varietà estivo di Canale5 Forza Papà condotto da Gerry Scotti e Mara Venier ed ha preso parte al programma Il Lotto alle Otto. Nel 2005 ha partecipato come concorrente al reality show Ritorno al Presente condotto da Carlo Conti su Rai1.

Bernardo si è quindi dedicato ad altre attività come il tour operator e il wedding planner. Nel 2020 ha partecipato al programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna.