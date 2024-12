“Cosa mi ha proposto”, Bruno Vespa racconta un retroscena inedito su Berlusconi: la richiesta durante una cena

Bruno Vespa racconta le proposte di Berlusconi per Mediaset e il perché non lavorerebbe mai a La7.

Bruno Vespa, volto storico della Rai, ha condiviso riflessioni sul suo futuro e su alcune offerte ricevute nel corso degli anni. In una lunga intervista rilasciata a Maria Elena Barnabi per il settimanale Gente, il giornalista ha ripercorso la sua carriera, festeggiando gli ottant’anni, di cui ben 62 trascorsi in Rai. Il giornalista ha anche svelato un retroscena su Berlusconi e Mediaset.

Bruno Vespa, retroscena inedito su Berlusconi: “Cosa mi ha proposto”

Per Vespa, lasciare la televisione non è ancora nei piani: “Decide il Padreterno mica io”, ha dichiarato con la sua consueta ironia. Tuttavia, con il contratto Rai in scadenza nel 2025, non esclude altre possibilità: “Vedremo”.

Nel corso dell’intervista, Vespa ha rivelato che Silvio Berlusconi, già nel 2021 e nel 2022, gli propose di passare a Mediaset.

Durante un pranzo ad Arcore, Berlusconi gli offrì una cifra considerevole: “Vieni, ti raddoppio lo stipendio”, racconta Vespa. All’epoca, il conduttore percepiva un milione di euro all’anno, mentre l’offerta di Berlusconi arrivava a 2 milioni.

Nonostante la proposta allettante, Vespa declinò: “Gli dissi che finché riuscivo a lavorare in Rai, sarei rimasto in Rai. Poi chissà”.

Anche Pier Silvio Berlusconi, successivamente, gli fece un’altra offerta, ma il conduttore aveva già firmato per il programma Cinque minuti.

Perché La7 non è un’opzione

Tra le reti escluse dai suoi progetti c’è La7, considerata da Vespa troppo schierata politicamente: “Tutta La7 è schierata a sinistra. Urbano Cairo è un genio: tiene un giornale di sistema come il Corriere della Sera, e poi si scatena con La7 facendo trasmissioni antigovernative oltre il possibile”.

Vespa ha ribadito che Rai e Mediaset rappresentano i contesti più adatti a lui, lasciando però aperta ogni porta per il futuro.

Su Fabio Fazio: “Onore al merito”

Durante l’intervista, Vespa ha parlato anche del collega Fabio Fazio, ora approdato su Discovery: “Fazio è andato via dalla Rai per guadagnare di più. È un maestro assoluto in questo. Se sono invidioso? Certo che lo invidio. È stato bravo, onore al merito. Si è pure portato il pubblico dietro. Tanto di cappello”.

Un riconoscimento non privo di ammirazione, che dimostra il rispetto di Vespa per i successi altrui.