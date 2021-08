L’amicizia, quella vera, l’ha dimostrata Benjamin Mascolo a Federico Rossi. Se Benji e Fede non esistono più artisticamente, resta di fondo una stima mai andata via ed un affetto fuori dal comune. Probabilmente dopo lo scioglimento del duo entrambi hanno preso strade differenti ma nelle ultime ore proprio Benji è tornato suoi passi mettendo tutto “nero su bianco” attraverso una serie di Instagram Stories.

Benji e la lettera a Fede: le parole di vera amicizia

In una sorta di flusso di pensiero rivolto all’amico Fede in cui ha tentato di spronarlo a credere in se stesso, Benji ha usato parole come amore, rabbia, odio ma soprattutto amicizia, quella vera. E se domani fosse troppo tardi per poter dire ciò che si pensa davvero? Benji non intende aspettare oltre:

Ciao bro. Da quando abbiamo messo un puntoacapo alla nostra relazione artistica, mi sono fatto sentire sempre meno e ti ho pensato meno di quanto tu meritassi. Stasera nel letto accanto a mia moglie a cui dedico tutte le attenzioni, finalmente ne ho tenuta e costudita una speciale soltanto per te. Lei ti ama e io amo te. Lei comprende il legame che ci unisce come fratelli. Caro Fede, sono veramente incaz*ato nero con te. Una persona a me cara, di cui mi fido mi ha detto ‘lui è geloso di te’. Ha ragione. Ma ti sei visto? Ma ti sei sentito? Ma le canzoni che mi hai suonato sul tuo telefono… Te lo devo dire io forse? Brutto d*****e. Tu sei un artista incredibile. E manco lo sai, manco te ne rendi conto. La gente non ne ha idea di cosa sei in grado di fare. La prossima volta che sei geloso di me ti tiro uno schiaffo. Perché io sono geloso di te ogni giorno. Del talento incredibile che hai. I fan (quelli veri) lo sanno perché ci amano e vogliono solo il meglio per noi. Brother lo giuro su Dio. Se non credi in te stesso e nella tua musica ti costringo io a crederci con la forza. Scriverei e scriverò libri su di te. Farei e farò film su di te. Perché te lo meriti. Ti meriti Hollywood, ti meriti la nostra Modena, l’amore dei nostri amici e della nostra band che ti ama, ma fa fatica a parlarti, perché c’è poca comunicazione tra voi. Fino a che sarò vivo ti darò tutto. Anche se domani mi sveglierò e leggerò i tuoi messaggi dicendo ‘sei pazzo’. Godrò dei tuoi successi. Le tue canzoni saranno disco di platino, nel mio cuore lo sono già tutte.

Benji lo ha quindi spronato a tornare a Modena (da Ibiza dove si trova attualmente) per incidere la sua nuova canzone. Ed ha deciso di non pubblicare più Stories fino a quando l’amico non pubblicherà la sua canzone.