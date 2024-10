Benji e Fede e il paragone con Liam Payne, Mascolo: “Avrei potuto essere io”

La morte di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha lasciato un profondo segno non solo tra i fan ma anche tra altri artisti del panorama musicale. Benji e Fede, il duo pop italiano, hanno condiviso sul Corriere della Sera le loro riflessioni su questo tragico evento, toccando tematiche delicate come la lotta contro le dipendenze e la difficoltà di gestire la fama.

La testimonianza di Benji Mascolo: la somiglianza con Liam Payne

Durante un’intervista, Benji ha parlato apertamente dei suoi problemi passati con le dipendenze, che aveva già rivelato in altre occasioni. “A modo mio, ho vissuto qualcosa di simile” ha dichiarato, sottolineando la vulnerabilità che caratterizza chi si trova in difficoltà psicologiche:

Sono stato in una posizione simile alla sua e ho avuto la fortuna di avere persone intorno, famiglia e amici, che mi hanno tirato fuori da quel baratro in cui stavo cadendo. Avrei potuto essere io.

La riflessione di Fede sulla pressione della fama

Dopo Benji, anche Fede ha condiviso il suo pensiero sulla tragica perdita:

Gli One Direction fanno parte della nostra generazione, e Liam l’avevamo persino conosciuto, a una festa nel 2018. Purtroppo, quando c’è un disagio psicologico, se uno non vuole farsi aiutare da uno specialista e si sente un superuomo, alla lunga ne paga il conto.

Il cantante ha aggiunto che, pur essendo consapevole delle difficoltà legate alla fama, bisogna saper accettare l’aiuto per evitare il rischio di cadere in una spirale negativa.

Benji ha poi proseguito, parlando della difficoltà di reggere la pressione mediatica quando si è giovani e continuamente sotto i riflettori:

Secondo me, il nostro cervello non è costruito per reggere una pressione simile, per andare in giro, essere riconosciuto da tutti, con tutti che vogliono un pezzo di te.

“È sempre un insieme di tanti fattori” ha concluso Fede. “A volte però, esposto come sei, pensi di non meritarlo. O vengono fuori demoni che non sapevi di avere”.