Benjamin Mascolo, dopo la bellissima lettera a Federico Rossi, ha voluto rispondere a coloro che l’hanno accusato di essere un “pazzo” comprendendo poco (e male) le sue parole per l’amico e collega.

Ho deciso di essere sempre più sincero e onesto, con me stesso e con gli altri. Ad alcuni non piaceranno i miei metodi poco ortodossi e troppo diretti, la scelta delle parole o le mie posizioni politiche o sociali.

Lo sfogo di Benji prosegue:

Non dobbiamo essere tutti “re”, o tutti “mi” o tutti “fa”, sennò l’armonia non esiste. E se al “do” sta sul cazz* quando suono il “re”, è una mancanza sua, non mia.

Ma proprio come una specie ha bisogno di diversità a livello genetico per sopravvivere, allo stesso modo ne ha bisogno una società.

Dai 5 ai 18 anni ci chiudono in una stanza e legano a un banco dicendo: “devi dire questo, devi pensare questo, devi scrivere questo. Se lo fai con precisione ti do un premio, un bel voto”. A scuola essere “diverso” non significa essere speciale, significa essere cibo per i bulli.

Benjamin Mascolo rassicura i fan:

Non preoccupatevi per me dunque, sono l’uomo più felice del mondo, e se nel mio piccolo proverò a condividere la mia gioia e il mio amore con le persone che ho intorno, è perché la vita mi ha dato così tanto che è solo giusto restituire di più.

Non abbiate paura a parlare. Non è cringe esprimere pubblicamente i propri sentimenti. Non è sbagliato vestirsi diversamente dagli altri. Non è da sfig*ti essere appassionati ad attività diverse dalle 3 solite accettate dalla società.

Non è da stupidi allenare i propri muscoli. Non è essere pazzi avere una visione e credere in un sogno. Non è essere “puttan*” avere confidenza nel proprio corpo ed essere sexy.

Non è innaturale avere un orientamento sessuale diverso, come non bisogna vergognarsi di dire a un amico o un fratello TI AMO senza per forza esserne attratti sessualmente.