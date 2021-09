In un’epoca come questa, dove non si può dire o scrivere praticamente più nulla, Benjamin Mascolo è stato accusato dalla rete di “feticizzare” la sua futura moglie Bella Thorne solamente perché la trova sexy mentre bacia un’altra donna.

Benjamin Mascolo “feticizza” Bella Thorne? L’assurda shitstorm di Twitter

La relazione d’amore tra Benjamin Mascolo e Bella Thorne, fin dall’inizio, è sempre stata molto aperta anche nei confronti di altre frequentazioni.

L’attrice, dichiaratamente bisessuale, non nasconde la volontà di sperimentare e Benji le ha sempre dato la totale libertà.

Tramite le storie di Instagram l’ex musicista di Benji e Fede ha svelato di trovare particolarmente hot sua moglie che bacia un’altra donna:

Bella sei fottut*mente sexy quando baci altre ragazze, ti amo da morire. In un mondo dove gli estranei giudicano le relazioni degli altri, sono fortunato ad averti al mio fianco e non me ne frega niente, fancul* all’opinione degli altri. L’ho già detto che sei fottut*mente hot? Sempre? In tutto quello che fai? In tutto ciò che sei? E quando baci le ragazze.

Twitter non ha preso bene queste storie e gli ha vomitato addosso i peggiori insulti accusandolo di aver “feticizzato” la sua dolce metà.

Proprio per questo motivo Benjamin Mascolo è stato costretto ad intervenire aggiustando il tiro e promettendo agli estimatori che cercherà di affrontare il tema in maniera pubblica contattando qualcuno che conosce l’argomento più di lui:

Newsflash se non si fosse capito: Io e la mia futura moglie abbiamo le nostre regole, nella nostra relazione, e la viviamo come ci piace a noi. Come non mi sento feticizzato io quando lei posta una foto del mio corpo, dicendo solo che sono “HOT”, lei è felice quando la apprezzo. Che sia per la sua intelligenza, la sua bellezza, la sua apertura mentale. E anche a volte, ma sicuramente non solo, quando è con un’altra. Purtroppo su Twitter non c’è modo di avere un discorso costruttivo e più ampio in cui possiamo approfondire e casomai imparare insieme, IO IN PRIMIS, punti di vista e stati d’animo differenti. Non amo la cultura delle offese, preferisco le critiche costruttive quindi ho pensato: Per favore consigliatemi una serie di persone riconosciute, se preferite anche parte della community, che rappresentano punti di vista differenti. Le proverò a contattare personalmente per INSTAURARE UN DIALOGO e insieme parlarne con toni civili e crescere. Cercherò di fare questa cosa pubblicamente sui social, così non solo io, ma anche tutto il pubblico che ci segue, può avere un momento di dialogo e far luce su un argomento importante per la nostra società.

Io credo che Benji non debba scusarsi assolutamente di nulla. Il suo rapporto con Bella Thorne è libero e privo di etichette, sovrastrutture e pregiudizi.

Inoltre proprio Bella ha dimostrato di apprezzare le parole del suo compagno, quindi, se non danno fastidio alla diretta interessata mi spiegate per quale motivo vi indignate voi?