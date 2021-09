Benjamin Mascolo commenta la foto di Fede Rossi e Paola Di Benedetto

Benjamin Mascolo ha condiviso (e commentato) la fotografia di Federico Rossi insieme alla sua ex fidanzata Paola Di Benedetto dopo l’incontro di ieri all’evento RTL 102.5 Power Hits Estate che si è tenuto a Verona condotta proprio dall’ex trionfatrice del GF Vip.

Paola Di Benedetto ci ha tenuto a presentare l’ex fidanzato che si è esibito in coppia con Annalisa sulle note del brano “Movimento lento”. Tra di loro infatti, nonostante la rottura, è rimasto un bellissimo rapporto di stima, amicizia ed affetto.

Anche per questo motivo, Benji ha ricondiviso la foto nelle sue storie di Instagram aggiungendo:

Non sono più una coppia, ma sono stati insieme tanti anni e ne hanno passate e superate insieme di tutti i colori. È bellissimo vedere che nonostante non siano più fidanzati, hanno un rapporto sano e felice e vogliono solo il meglio l’uno per l’altra. C’è solo da imparare.