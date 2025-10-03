Benedetta spegne una sigaretta nell’occhio di Giulio al GF (VIDEO)

Benedetta spegne una sigaretta nell’occhio di Giulio al GF, il video.

GF, incidente nella Casa: Benedetta colpisce Giulio all’occhio con una sigaretta, il video

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il primo vero incidente domestico, e a farne le spese è stato Giulio Carotenuto. Durante il quinto giorno di permanenza nel reality, l’inquilino è stato accidentalmente colpito all’occhio da Benedetta Stocchi con una sigaretta accesa.

L’incidente: cosa è successo esattamente?

La dinamica dell’accaduto non è del tutto chiara, ma nel video diventato virale si vede Benedetta muovere il braccio con in mano la sigaretta proprio mentre Giulio si stava chinando. Il risultato? La sigaretta è finita proprio sull’occhio di Giulio. Il tutto è avvenuto in pochi secondi.

Dopo l’impatto, Giulio è stato immediatamente chiamato in Confessionale e poi visitato da un medico. Fortunatamente non sembra si tratti di nulla di grave, anche se lo spavento c’è stato – e non poco.

Un avvicinamento… bruscamente interrotto

Curiosamente, i due erano tra i protagonisti della prima (timida) ship nata in questa edizione. Benedetta aveva mostrato fin da subito un certo interesse per Giulio, tra coccole e vicinanze fin dal loro ingresso. Lui aveva inizialmente ricambiato, salvo poi prendere le distanze nelle ultime ore.

Parlando con Grazia, infatti, Giulio ha confidato qualche dubbio:

“Di Benedetta mi piace il fatto che ride sempre, diciamo che è l’unica cosa che mi ha colpito. Non so se io le interesso davvero o se è un’estremizzazione data dal contesto. Io mi sono lasciato andare con lei perché sono in una fase nuova e ho notato con lei del feeling, probabilmente ho sbagliato. Ho fatto un passo che potevo evitare perché non so se mi può interessare lei. Oggi, ad esempio, ci ho solo parlato perché ho capito questa cosa”.

Il “bacettino” della notte e il caos del giorno dopo

Nel daytime andato in onda oggi, Benedetta ha rivelato che nella notte c’è stato un piccolo bacio tra loro. Un momento di tenerezza che sembrava rafforzare il legame… finché non è arrivato il “colpo di scena” con la sigaretta.

A questo punto, resta da capire se questo episodio porterà i due a chiarirsi e riavvicinarsi o se Giulio sfrutterà l’occasione per allontanarsi definitivamente. Una cosa è certa: il GF 2025 non smette di regalare sorprese fin dai primi giorni.