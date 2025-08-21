Belen, video della lite: parla il ragazzo e svela la verità

Nuova lite per Belen contro un ragazzo, il video che ha scatenato tutto, e parla il ragazzo coinvolto.

Belen Rodriguez, online il video che ha scatenato una nuova lite

Il periodo delicato che Belen Rodriguez sta attraversando dall’inizio dell’anno sembra continuare a influenzare i suoi comportamenti pubblici. Dopo l’allontanamento dalla sorella Cecilia e e da Ignazio Moser, la showgirl argentina è finita spesso al centro di discussioni e tensioni. In pochi mesi, si è trovata coinvolta in vari episodi: prima una lite fuori da un ristorante a Milano, poi uno scontro con un rider, un’altra discussione con un benzinaio e infine un battibecco con alcuni ragazzi in un locale molto frequentato a Porto Cervo.

Secondo quanto raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia, tutto sarebbe partito da una serata al ristorante Casa Fiori Chiari. Belen si sarebbe messa a ballare sopra un tavolo, attirando l’attenzione dei presenti. Alcuni ragazzi romani hanno ripreso la scena con il cellulare, scatenando la sua reazione furiosa. Pare che in quel momento la conduttrice abbia lanciato addirittura delle patatine contro di loro.

Il filmato che ha fatto arrabbiare Belen: “Il ragazzo riempito di insulti, patatine tirate”

Pochi giorni fa in questa benedetta e maledetta – per alcuni – newsletter, avevamo dato per primi la notizia della rissa di Belén Rodriguez: l'ennesima, dopo quella già mostrata sempre qui in un ristorante di Milano (mentre era alla cassa e aveva fretta di uscire) e dopo quella in cui con spocchia (in Sardegna) litigava con un benzinaio. Ora, eccoci qui con l'ennesima mossa sciroccata della showgirl, che vedremo alla seconda puntata di "Ballando con le stelle", ma che sembra lontanissima dalla persona che ha fatto innamorare gli italiani, che ha avuto la fiducia di Maria De Filippi, che ha conquistato, facendo show, il Festival di Sanremo, che è riuscita, per un errore madornale, a mettersi contro quasi tutta la famiglia (dal due luglio è in Sardegna e dei suoi familiari nemmeno l'ombra) e che ha scelto di farsi gestire da Antonia. Chi è Antonia? È l'ex assistente di Fabrizio Corona, "inventata" in questo ruolo da lui, che poi ha tradito Fabrizio per seguire Belén. Ed ecco i risultati che arrivano quando scegli di non affidarti a professionisti del calibro, per esempio, di Lucio Presta (che ha "spedito" la Rodriguez in tempi passati). Ma torniamo all'ultima notizia. Pochi giorni fa, nel locale Casa Fiori Chiari, Belén è seduta con un gruppo di amici. Non c'è il suo ultimo flirt che lei già definiva passato e passeggero. Ad un tratto, però, succede che… articolo integrale nella newsletter

Nella serata di ieri, Parpiglia ha pubblicato il video in questione sulla sua newsletter e su TikTok. Nel filmato si vede chiaramente Belen mentre si diverte sulle note di “Flowers” di Miley Cyrus, ballando nel mezzo del ristorante sardo.

Il giornalista ha anche riportato il racconto di uno dei protagonisti dell’episodio, un ragazzo di nome Alberto: “Lui era seduto al tavolo, bersagliato da insulti di ogni genere, patatine tirate in faccia e offese irripetibili.”

La testimonianza del ragazzo: “Non era assolutamente così”

Alberto ha aggiunto: “Ciao Gabriele, ecco il video che ha fatto arrabbiare la Rodriguez e dal quale è scaturito il caos che hai raccontato. Caos immotivato. E sai perché? Come puoi notare dal video, è una panoramica che riprende tutti i presenti nel locale, che si stavano divertendo. Lei ha pensato fosse destinato al suo balletto, ma non era assolutamente così. Per fortuna al tavolo nostro è venuto un uomo di fiducia di Leonardo Del Vecchio, proprietario del locale, che ha sedato gli animi. Ci siamo rimasti male perché non abbiamo fatto del male a nessuno.”

Ma non è tutto, la discussione è continuata: “Poi lei è andata nei bagni e..”

Ma la serata non si sarebbe conclusa con il solo lancio di patatine. Dopo il diverbio con i ragazzi, Belen si sarebbe diretta ai bagni del locale. Anche lì si sarebbe verificato un episodio spiacevole. Alcuni uomini presenti avrebbero rivolto fischi e scattato foto mentre lei entrava.

“Lei è andata in bagno e chi c’era ci spiega che i bagni erano divisi da dei ‘canneti’: questo significa che chi entra nel bagno delle donne vede chi entra nel bagno degli uomini e viceversa. Quando Belén si dirige in quello delle donne, dall’altro lato arrivano fischi, foto, flash e l’argentina parte nuovamente con una raffica di insulti, ma anche questa volta è stata prontamente sedata.”