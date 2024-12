Belen e Stefano, colpo di scena: rivelazioni sui loro incontri segreti

Ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I due, dopo anni di alti e bassi, sembrano essere nuovamente al centro dell’attenzione per una serie di incontri segreti che hanno fatto sussultare gli amanti della cronaca rosa. A sganciare la bomba è stato il magazine Oggi, che nell’ultimo numero ha rivelato dettagli intriganti.

Gli incontri segreti di Belen e Stefano

Secondo quanto riportato, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sarebbero incontrati più volte lontano dai riflettori. Sebbene ufficialmente le loro frequentazioni sembrino essere legate al benessere del figlio Santiago, le voci di un possibile ritorno di fiamma si fanno sempre più insistenti.

“Non è solo per il figlio”, insinua il settimanale, lasciando intendere che tra i due ex coniugi potrebbe esserci qualcosa di più.

Un dettaglio interessante è che, nonostante la separazione, i due non abbiano mai chiesto il divorzio. Questo particolare alimenta i dubbi sul fatto che il loro legame, in fondo, non si sia mai realmente spezzato. “Stefano e Belen non hanno mai smesso di amarsi”, sostengono fonti vicine alla coppia.

Attualmente, sia Stefano che Belen risultano single. Dopo la fine del matrimonio, il conduttore di Affari Tuoi non ha intrapreso relazioni significative. La Rodriguez, invece, ha avuto brevi legami con Elio Lorenzoni e l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano, storie che sembrano essersi concluse.