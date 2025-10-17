Belen, la nuova frecciatina a Stefano: “Non ha rispettato..”

Belen Rodriguez torna a parlare (indirettamente) di Stefano De Martino: la frecciatina

Nonostante la loro storia sia ormai archiviata, i nomi di Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a fare notizia, complice il grande interesse del pubblico e le dichiarazioni che ogni tanto riaccendono l’attenzione su di loro.

Un’altra frecciatina è avvenuta di recente, durante un’intervista a Belen ospite del programma “Sinceramente Persia – One Milf Show”, condotto da Valentina Persia sul Nove.

Durante la chiacchierata, il discorso si è spostato sulla vita da mamma in Italia. Belen, che da anni risiede stabilmente nel nostro Paese, ha sottolineato quanto si senta parte della cultura italiana, anche per il fatto di essere madre di due figli nati e cresciuti in Italia.

“Sono andata d’accordo con tutte le suocere ma..”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vip Italiane (@vipitaliane)

A quel punto è arrivato il commento scherzoso della conduttrice Valentina Persia: “Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile: andare d’accordo con una suocera”. La risposta di Belen non si è fatta attendere ed è stata carica di ironia ma anche di un chiaro riferimento al passato con Stefano De Martino. “Sono andata d’accordo con tutte le suocere”, ha affermato la showgirl argentina. Poi ha aggiunto, con tono pungente: “Marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…”.

Una frase che sembra alludere, neanche troppo velatamente, ai tradimenti che lei stessa ha denunciato pubblicamente in passato e che avrebbero portato alla rottura definitiva del rapporto con il conduttore napoletano.

Belen e Stefano ad oggi

Attualmente Belen è single, mentre Stefano De Martino sembra aver intrapreso una nuova relazione con Caroline Tronelli. I rapporti tra i due ex vengono descritti come equilibrati e improntati al rispetto, soprattutto per garantire serenità al figlio Santiago, nato dal loro amore. Tuttavia, negli ultimi giorni si mormora di qualche tensione legata agli impegni professionali di Belen in Rai, la stessa azienda in cui Stefano è ormai uno dei volti di punta.

Anche se entrambi hanno voltato pagina, le loro vite continuano ad incrociarsi mediaticamente, complici frecciatine e situazioni che il pubblico segue con grande interesse.