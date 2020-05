Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un momento di fortissima crisi. Proprio l’argentina, dopo tutti gli articoli usciti (specie sul web), ha smentito di avere incontrato l’ex fidanzato Andrea Iannone, mostrandosi agli estimatori particolarmente provata con un video che trovate ad inizio articolo.

Inoltre, come riporta il buon Giuseppe Porro, pare che Veronica Cozzani, mamma di Belen Rodriguez, non segua più Stefano De Martino su Instagram. La showgirl, rispondendo ad alcuni commenti dei follower, ha lasciato intendere la fortissima crisi che sta investendo per la seconda volta lei e il marito:

Passerà! A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose! Ed è giusto che così sia… così si impara.

Poi Belen ha risposto anche ad un altro commento:

Prendo un po’ di forza perché non ho mai fatto una storia del genere quindi sono anche un po’ nervosa. Non sono giornate facili per me, sono giornate veramente complicate. Una cosa voglio dire e voglio che esca dalla mia bocca… ogni volta che apro internet e vedo degli articoli… da donna, mi sono rotta le palle in modo importante. Sono stanca, sono stanca di vedere articoli riportati e non parlo di giornali.

Purtroppo il gossip fa anche parte del mio lavoro e lo devo accettare e rispettare. Su internet gli articoli travisano e cambiano la situazione. Per me è un momento difficile e molto, perché non me l’aspettavo… sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto e sono una persona umana, come tutte le altre.

Ci sto mettendo la faccia, perché è facile fare un comunicato ma da oggi in poi, racconterò le cose… chiedo gentilmente ai giornalisti su internet di stare al posto loro perché altrimenti succede che io racconto la verità dall’altra parte. Vi mando un bacio enorme, sono una donna forte e ce la farò come sempre.