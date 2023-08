Belen Rodriguez e Stefano De Martino si preparano a tornare in tv, dove a quanto pare racconteranno la loro crisi in una sorta di confronto a distanza durante la trasmissione Belve, condotta da Francesca Fagnani. Dalle precedenti anticipazioni era già emersa la presenza dell’ex ballerino come primo ospite della nuova stagione del programma, ma adesso pare che la stessa conduttrice starebbe preparando anche delle domande da fare alla showgirl argentina.

Belen e Stefano raccontano la loro crisi in tv: ecco dove

A svelare questo retroscena su ciò che vedremo prossimamente in tv, è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale attraverso le sue Instagram Stories ha scritto:

Stefano De Martino e Belen saranno ospiti a “Belve” ovviamente in due puntate diverse! Entrambi racconteranno la loro versione sulla separazione e sui e sui presunti flirt al centro del gossip di questi giorni!

I due ex avranno quindi modo di fare chiarezza sulle loro rispettive vite private dopo i pettegolezzi degli ultimi caldi mesi durante i quali sarebbe emerso un nuovo presunto flirt in corso non solo per Belen ma anche per Stefano. La Rodriguez avrebbe deciso di proseguire nella sua frequentazione con Elio Lorenzoni, già ampiamente presentato in famiglia.

Dalla grande famiglia argentina, invece, sarebbe scomparso completamente dai radar Stefano De Martino il quale, dopo aver trascorso un po’ di tempo con il figlio Santiago, avrebbe proseguito le sue vacanze con gli amici in Puglia.