E’ crisi nera tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due protagonisti del gossip nostrano non hanno rilasciato alcuna conferma della loro presunta rottura, eppure da diverse settimane ormai hanno smesso letteralmente di apparire insieme sui social. Giorno dopo giorno non mancano le frecciatine, soprattutto da parte di Belen. Ed anche questa volta è stata lei, con i suoi contenuti su Instagram, ad evidenziare l’assenza dell’ex marito.

Belen e Stefano, la crisi continua

Nei giorni scorsi Stefano De Martino era partito per New York insieme al figlio Santiago. Nelle passate ore però il bambino, che ormai ha nove anni, ha potuto riabbracciare mamma Belen Rodriguez, che è approdato sull’isola di Albarella, dove l’argentina sta trascorrendo le sue vacanze estive in famiglia.

Oltre a postare la foto dell’abbraccio tra lei e Santiago ed un video che li vede insieme in bici, di Stefano non ci sarebbe neppure l’ombra. Solo una coincidenza? L’ex ballerino, in realtà, dopo aver accompagnato il figlio dalla madre sarebbe ripartito per la Puglia insieme ad alcuni amici.

Se De Martino continua ad essere più riservato sui social rispetto alla sua vita privata, Belen non si fa problemi a postare momenti della sua vacanza, a quanto pare la nuova da single, anche se sullo sfondo resta l’ombra dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni con il quale la showgirl avrebbe vissuto un flirt, circa un mese fa.