Qualcosa è radicalmente cambiato nel rapporto di coppia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo il terzo ritorno di fiamma, per i due amatissimi artisti le cose sembrano finalmente differenti.

Belen e Stefano, la coppia funziona meglio: cosa è cambiato in De Martino

Un amico della coppia, intervistato tra le pagine di Nuovo TV, ha svelato cosa è cambiato dentro De Martino da un po’ di anni a questa parte: “Prima Stefano soffriva la fama di Belen. Lei lo metteva in ombra e lui per tutti era il marito di Belen. Oggi Stefano è un uomo affermato, un conduttore uscito dall’ombra. Risultato: la coppia funziona meglio”.

De Martino, infatti, attualmente è appagato sia nel privato ma anche dal punto di vista lavorativo.

Come rammenta Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, Stefano De Martino avrebbe accettato il rischio di una sovraesposizione pericolosa. Per l’ex ballerino sono in serbo ben quattro show in onda sulla seconda rete di casa Rai, ovvero: Tim Summer Hits, Sing Sing Sing, Bar Stella e Stasera tutto è possibile.

A quanto pare però non saranno gli unici impegni per il ballerino:

Dagospia può anticipare che il marito di Belen Rodriguez sta lavorando a uno spettacolo teatrale previsto in primavera. Titolo: Quasi one man show. Spettacolo scritto dal ballerino-conduttore e da Riccardo Cassini.