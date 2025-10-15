Belen sparlata in Rai, cosa dicono di lei: “I vertici la vogliono a..”

Sparlata in Rai, Belen Rodriguez in radio: “Costa il doppio degli altri”, ma si punta su di lei per Sanremo Giovani

L’arrivo di Belen Rodriguez in Rai non passa inosservato. A poche settimane dal suo debutto su Radio2 con Matti da legare, iniziano a circolare i primi malumori interni legati soprattutto al compenso percepito dalla conduttrice argentina. Secondo quanto riportato da Fanpage, “guadagnerebbe il doppio della media di una normale conduttrice per singola puntata”, una cifra che ha sollevato più di un sopracciglio nei corridoi di Radio Rai.

Belén a Matti da legare, ma il bilancio divide

La presenza di Belén (che nel frattempo è diventata zia) nel programma Matti da legare – in onda ogni lunedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.30 – è stata accolta come una mossa ad alto impatto mediatico. Accanto a lei, i conduttori Barty Colucci, Mario Benedetto e le incursioni comiche di Vincenzo De Lucia.

Tuttavia, alcune voci interne riportano che, nonostante il costo elevato, l’effetto sperato in termini di ascolti e visibilità non si starebbe concretizzando: “È un’operazione mediatica che, rapportata a quanto costa, non sta portando grandi frutti”.

Inoltre, c’è chi evidenzia un trattamento di favore: “Non va mai in visual ed è solo in voce, collegata direttamente da Milano, per un paio di volte a settimana”.

Un coinvolgimento ridotto rispetto ad altri protagonisti del programma, che ha alimentato le critiche anche tra i colleghi.

Belén verso Sanremo Giovani? “I vertici la vogliono”

Nonostante i rumors e le polemiche, sembra che i vertici Rai stiano puntando su Belén per un progetto più ampio. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle e l’impegno radiofonico sarebbero solo l’inizio. Secondo indiscrezioni, infatti, ci sarebbe l’intenzione di proporre il suo nome a Carlo Conti per Sanremo Giovani, in programma tra novembre e dicembre su Rai2 e Rai1.

Il format prevede quattro puntate in seconda serata su Rai2 (11, 18, 25 novembre e 2 dicembre), una semifinale il 9 dicembre, e la finale in prima serata su Rai1 il 14 dicembre. A oggi, l’accordo quasi chiuso riguarda Gianluca Gazzoli, ma qualcuno nei piani alti starebbe lavorando per affiancare anche Belén alla conduzione:

“Il nome di Belén Rodriguez potrebbe quindi essere affiancato a quello di Gazzoli per una conduzione a due, così da riavvicinare la conduttrice, se pure da un palco secondario, a quel festival che l’aveva definitivamente lanciata 15 anni fa.”

Una suggestione? Oppure davvero Carlo Conti prenderà in considerazione l’idea di riportarla nella galassia sanremese?