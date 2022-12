Belen Rodriguez, Totti e Ilary, Michelle Hunziker: ecco come hanno trascorso il Natale le star del gossip

Da Belen Rodriguez a Michelle Hunziker: come è stato il Natale 2022 per le star del gossip? Per la showgirl argentina è stata la prima festività natalizia dopo il ritorno di fiamma con il marito Stefano De Martino. Ilary Blasi e Francesco Totti, invece, hanno trascorso il loro primo Natale da separati.

Per la prima volta Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno festeggiato il Natale come una vera e propria famiglia unita allargata. La coppia ha trascorso le feste nella loro villa di Posillipo, la stessa che ha ospitato le loro vacanze estive.

Con loro anche Santiago e Luna Marì, la figlia di Antonino Spinalbese. A raggiungerli per il pranzo del 25 dicembre anche alcuni amici e familiari. Grandi assenti i fratelli di Belen che hanno trascorso le feste in giro per l’Italia.

Per Francesco Totti e Ilary Blasi, invece, è stato il loro primo Natale da separati. L’ex capitano della Roma ha trascorso le festività ovviamente insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi, mentre la conduttrice ha scelto la famiglia.

La sera della Vigilia, sui social Francesco ha condiviso alcuni scatti insieme a Noemi, i figli ed il fratello Riccardo. Ilary invece ha preferito il calore della sua famiglia trascorrendo le festività con le sorelle Melory e Silvia.

Come è stato invece il Natale in casa Trussardi? Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno festeggiato insieme la Vigilia di Natale. La coppia, dopo la rottura all’inizio dell’anno, negli ultimi mesi si sarebbe riavvicinata sempre di più.

La conduttrice ha trascorso la sera della Vigilia in casa Trussardi e la mamma di Tomaso, Maria Luisa, è stata protagonista di un selfie con Michelle.