Belen Rodriguez, ospite di Verissimo insieme alla sorella minore Cecilia, ha parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, svelando che vorrebbe avere un terzo figlio. Spazio anche per l’ex Antonino Spinalbese dopo la rivelazione della malattia autoimmune.

Belen Rodriguez svela se vuole avere il terzo figlio da Stefano De Martino

Stefano adesso balla e fa tanto altro. E’ un bello che balla, è la verità. Io ho fatto dei macelli in amore che avrei potuto evitare. Ho dei rimpianti… prima dicevo di no. Ho fatto un sacco di cazzate… quali? Non si dice. Avrei voluto tenermi qualcosa per me. Se tornassi indietro cambierei delle cose.

Belen ha svelato di avere il desiderio del terzo figlio, restando sul “vago”:

Se mi è venuta voglia di allargare la famiglia? Non adesso ma sicuramente sarà nelle mani del destino ma il terzo figlio mi piacerebbe averlo… non adesso, almeno un paio di anni. Con chi? Questo non si sa! No da sola… come da sola? Come lo faccio il figlio da sola?

Spazio per Antonino Spinalbese e la sua recente rivelazione sulla malattia autoimmune:

Antonino? So soltanto che ha avuto una infiammazione al pancreas facendo un digiuno di una settimana. Della malattia autoimmune non ne so esattamente niente. Se mi è dispiaciuto? Lui è il padre di mia figlia e non sto più a raccontare perché sono invecchiata… sono una persona con una umanità.

Il retroscena su Fabrizio Corona

Belen Rodriguez ha raccontato anche un divertente retroscena sulla sua relazione con Fabrizio Corona:

Io una volta ho lanciato un cactus! Vuoi sapere a chi? A Fabrizio Corona perché non mi faceva uscire dalla porta. Non ti dico per “spinzettarlo”, ci ho messo una giornata e mezzo ma se lo meritava.